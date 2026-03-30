สส.เชียงใหม่ ปชน.จี้ผู้ว่าฯ 9 จว.ฝุ่นพิษ ประกาศเป็นภัยระดับสาม มท.1 ต้องบัญชาการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร หรือ สส.ตี๋ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ( ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ฝุ่นพิษ​ PM2.5 ภาคเหนือ เกินกำลังหน่วยงานในพื้นที่​ และตอนนี้เข้าเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด​ พร้อมเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติ และยกระดับเป็นภัยระดับสาม ให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาบัญชาการโดยด่วน

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูล​ PM2.5 รายวันจากศูนย์ CCDC​ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่​ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร​เฉลี่ย​ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง​ 5 วัน​ โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) หรือ GISTDA หรือ​สถานีภาคพื้นอื่น ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น​ เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน