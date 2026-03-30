สส.เชียงใหม่ ปชน.จี้ผู้ว่าฯ 9 จว.ฝุ่นพิษ ประกาศเป็นภัยระดับสาม มท.1 ต้องบัญชาการ

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร หรือ สส.ตี๋ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ( ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 ภาคเหนือ เกินกำลังหน่วยงานในพื้นที่ และตอนนี้เข้าเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วอย่างน้อย 9 จังหวัด พร้อมเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติ และยกระดับเป็นภัยระดับสาม ให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาบัญชาการโดยด่วน
ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูล PM2.5 รายวันจากศูนย์ CCDC ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) หรือ GISTDA หรือสถานีภาคพื้นอื่น ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน
ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูล PM2.5 รายวันจากศูนย์ CCDC ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) หรือ GISTDA หรือสถานีภาคพื้นอื่น ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน