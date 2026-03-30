ปากีสถานมั่นใจ! เป็นเจ้าภาพจัดเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน ยุติสงครามตะวันออกกลางได้

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ว่า นายโมฮัมหมัด อิชาค ดาร์ รมว.การต่างประเทศปากีสถาน จัดการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และตุรกี เป็นเวลานานหลายชั่วโมง โดยมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของการสู้รบในตะวันออกกลาง รวมถึงการปิดเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ รัฐบาลปากีสถานพร้อมเป็นคนกลาง และเจ้าภาพจัดการเจรจาที่มีความหมาย ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เพื่อยุติสงคราม โดยระบุถึงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับความพยายามเพื่อสันติภาพ รวมถึงจากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และจีน
