อุทัยธานีจัดโปรลดที่พัก หวังกระตุ้นท่องเที่ยว หลังเจอวิกฤตตะวันออกกลางฉุดยอด นทท.

ทันตแพทย์ กฤตพล พรพิบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานี เปิดเผยถึงธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ที่กำลังเผชิญผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ว่า มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักแล้วประมาณร้อยละ 40 จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งเดิมเป็นช่วงที่มีอัตราการเข้าพักสูง
ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานี ได้ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และภาคีเครือข่าย ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจัดโปรโมชั่นลดราคาที่พักทั้งโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์กว่า 20 แห่ง ในพื้นที่ ตั้งแต่ร้อยละ 10-40 พร้อมประสานความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันทั่วทั้งจังหวัด เพียงนักท่องเที่ยวแจ้งกับที่พักว่าต้องการเติมน้ำมัน เพื่อสำรองน้ำมันให้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคณะ สร้างความมั่นใจว่าสามารถเดินทางไป-กลับได้อย่างไม่ติดขัด
