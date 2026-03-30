นายกฯ แจงสุ่มตรวจปั๊มที่นครพนม พบยังเปิดปกติ หวังมีข้อมูลจริงเพื่อการตัดสินใจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ให้บริการตามปกติ มีแค่บางรายเท่านั้น ยังปิดบริการอยู่
ส่วนการสุ่มตรวจถือเป็นการมาดูปัญหาหน้างาน หลังไม่ตรึงราคาน้ำมันหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องมีการลงไปดูเหมือนสมัยที่มีการสู้รบในพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งต้องไปลงในพื้นที่เพราะต้องมีการตัดสินใจในหลายเรื่อง หากไปเห็นหน้างาน เห็นความเป็นไป เห็นปัญหา และเห็นข้อเท็จจริง รวมถึงได้สอบถามกับประชาชนทั่วไป ทำให้เรามีข้อมูลมากขึ้น จะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง
