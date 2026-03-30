ราคาทองครั้งที่ 8 ขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 10.09 น. (ครั้งที่ 8) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ 69,800.00 บาท ขายออก 70,000.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,401.92 บาท ขายออก 70,800.00 บาท