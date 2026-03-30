ป่าไม้เพชรบุรีดับไฟป่าบ้านทับคางได้แล้ว พบเสียหายกว่า 30 ไร่ ย้ำลอบเผาโทษหนัก

วันนี้ (30 มี.ค.69) นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2 (ห้วยเกษม), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองหญ้าปล้อง และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบุรี 1 ร่วมสนธิกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทำแนวกันไฟ และเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ป่าบ้านทับคาง หมู่ที่ 5 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายออกไป ซึ่งจากการตรวจสอบ พบพื้นที่ถูกไฟเผาไหม้เสียหายกว่า 30 ไร่
ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประกาศแจ้งเตือนและขอความร่วมมือไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเด็ดขาด เนื่องจากสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง หากพบเห็นผู้ใดกระทำการจุดไฟเผาป่าหรือสนับสนุนให้เกิดไฟป่า จะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยมีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อรักษาผืนป่าส่วนรวมให้คงอยู่สืบไป
