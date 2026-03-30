ทล.เตรียมชง ครม.ใหม่ พิจารณา 3 โครงการใหญ่ M8 - ถนนวงแหวนรอบหาดใหญ่ - รอบกรุงเทพฯ

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ทล. เตรียมผลักดัน 3 โครงการขนาดใหญ่สู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่พิจารณา ประกอบด้วย 1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 8 หรือ M8 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ระยะ(เฟส) ที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กิโลเมตร(กม.) วงเงิน 54,562 ล้านบาท โดยปัจจุบัน ทล. เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว อยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ ครม. โดยกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ตอบกลับมายังกระทรวงคมนาคมแล้ว ไม่มีข้อติดขัดใด เหลือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ที่ยังมีข้อกังวลเรื่องแหล่งเงิน และรูปแบบการดำเนินการ
2.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะทาง 66.84 กม. วงเงินรวม 45,305 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างแล้ว 7.18 กม. แล้ว เปิดให้บริการปี 2570 ส่วนที่เหลือ 59.66 กม. วงเงิน 41,927 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 25,865 ล้านบาท และค่าเวนคืน 18,062 ล้านบาท ซึ่ง ทล. เตรียมรายละเอียดโครงการไว้พร้อมแล้ว แต่มีแนวคิดว่าควรผนวกเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการทำคลองระบายน้ำขนานกับแนวถนนควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยผันน้ำออกจากพื้นที่เมืองไปลงแหล่งน้ำต่างๆ ได้
3.โครงการมอเตอร์เวย์ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันออก ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก ประมาณ กม.25+850) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา ประมาณ กม.25+000) ระยะทางรวม 13.6 กม. เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษ(ด่วน)ช่วงจตุโชติ – ลำลูกกา ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)
2.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะทาง 66.84 กม. วงเงินรวม 45,305 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างแล้ว 7.18 กม. แล้ว เปิดให้บริการปี 2570 ส่วนที่เหลือ 59.66 กม. วงเงิน 41,927 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 25,865 ล้านบาท และค่าเวนคืน 18,062 ล้านบาท ซึ่ง ทล. เตรียมรายละเอียดโครงการไว้พร้อมแล้ว แต่มีแนวคิดว่าควรผนวกเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการทำคลองระบายน้ำขนานกับแนวถนนควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยผันน้ำออกจากพื้นที่เมืองไปลงแหล่งน้ำต่างๆ ได้
3.โครงการมอเตอร์เวย์ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันออก ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก ประมาณ กม.25+850) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา ประมาณ กม.25+000) ระยะทางรวม 13.6 กม. เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษ(ด่วน)ช่วงจตุโชติ – ลำลูกกา ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)