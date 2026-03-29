"อิสราเอล ประกาศปิดน่านฟ้า"

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ โพสต์แจ้งข่าวล่าสุด "คําเตือนคนไทยในอิสราเอล" ขณะนี้ทางการอิสราเอลประกาศ ปิดน่านฟ้า จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 มีเฉพาะสายการบินของอิสราเอล EL AL และ ARKIA เท่านั้น ที่ทําการบินไปยังไทย ซึ่งมิใช่เที่ยวบินปกติ
ขอให้ชะลอการซื้อตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินที่เดินทางออกจากอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นการสายการบินอิสราเอลหรือสายการบินต่างชาติ ทุกสาย ทั้งการซื้อผ่านเว็บไซต์สายการบินโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ตัวแทน จองที่พักและตั๋วเครื่องบินต่าง ๆ หากได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว และถูกยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน อาจขอเงินคืน หรือรอเที่ยวบินถัดไปเมื่อมีประกาศเปิดน่านฟ้า
หากมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนต้องเดินทางออกจากอิสราเอล สถานทูตจะช่วยอํานวยความสะดวก ให้เดินทางออกผ่านจอร์แดน โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีราคาสูงมาก กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งข้อความทาง WHATSAPP ที่ +972 54 5501141 ทั้งนี้ สถานทูตจะพิจารณาตามลําดับคําขอ