กกต.รออยู่! มติ ครม.ขอลดภาษีน้ำมัน 1 บาท ยังมาไม่ถึง

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะส่งหนังสือขออนุญาตลดภาษีสรรพสามิต 1 บาท ว่า เรื่องดังกล่าว กกต.และเลขาธิการ กกต. ก็มีความตระหนักกับเรื่องนี้พอสมควร ซึ่ง กกต.พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว และพร้อมที่จะประชุมด่วนทันทีเพื่อพิจารณา เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชน
เพียงแต่ว่าขณะนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนทางธุรการ หากหนังสือส่งมาถึง กกต.เ มื่อใด เชื่อว่า กกต. พร้อมที่จะพิจารณา
เมื่อถามว่า หากหนังสือของ ครม. ส่งมาถึงเช้าวันจันทร์จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ให้พิจารณาในช่วงบ่ายได้เลยหรือไม่ รองเลขาธิการ กกต.กล่าวว่า หากเป็นเรื่องเร่งด่วนตามที่ ครม. ได้แจ้งมา กกต. พร้อมพิจารณา