สำนักพระราชวังเชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์ ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2569 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2569
นอกจากนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค "สัมมาทิฏฐิ" ระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE