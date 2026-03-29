นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเตรียมปรับขึ้นอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะมีผลวันพรุ่งนี้ (30 มี.ค.) ทำให้ราคาอ้างอิงพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับจาก 70 บาทต่อกิโลกรัม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น 72 บาท ส่วนภูมิภาคอื่นๆ จะแตกต่างกันเล็กน้อย
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง เดือนมีนาคม ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มได้ปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ได้แก่ วันที่ 3, 9, 16 และ 23 มีนาคม และล่าสุดมีผลวันพรุ่งนี้ โดยการปรับขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับต้นทุนสำคัญมาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์ รวมถึงต้นทุนกรดอะมิโนและค่าขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรปัจจุบันอยู่ในระดับกว่า 68 บาทต่อกิโลกรัม
นายสิทธิพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงสร้างราคาจำหน่ายปลีกทั่วไป อ้างอิงที่ประมาณ 2 เท่าของราคาหน้าฟาร์ม ดังนั้น หากราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเนื้อแดงควรอยู่ในระดับประมาณ 144 บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนที่พบว่า ราคาเนื้อหมูหน้าเขียงตามตลาดสดบางแห่ง มีการตั้งราคาสูงถึง 170–180 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงเกินโครงสร้างราคา จึงเห็นว่ากรมการค้าภายในควรเข้าไปตรวจสอบ เพื่อดูแลความเป็นธรรมในตลาด
นายสิทธิพันธ์ ย้ำว่า การปรับราคาหน้าฟาร์มครั้งนี้เป็นไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การปรับขึ้นเกินสมควรจากผู้เลี้ยง พร้อมขอให้ผู้บริโภคเข้าใจโครงสร้างราคา และแยกแยะระหว่างราคาต้นทางกับราคาปลายทางที่อาจปรับขึ้นในอัตราที่แตกต่างกัน