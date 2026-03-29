ศบก.แถลง ตะวันออกกลางยังเดือด! เร่งช่วย 3 ลูกเรือมยุรีนารี

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ทำเนียบรัฐบาล แถลงความคืบหน้าสถานการณ์และการช่วยเหลือลูกเรือมยุรีนารี โดยนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ให้เร่งช่วยเหลือลูกเรือทั้งสาม โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งความคืบหน้าที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนเรือพาณิชย์ของไทยบางส่วนที่ยังคงตกค้างในช่องแคบฮอร์มุซ กระทรวงการต่างประเทศของไทยและอิหร่าน จะยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่อง โดยมีการพูดคุยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเหลือเรือลำอื่นที่ยังตกค้างอยู่
สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยังคงมีความรุนแรงและขยายวงกว้าง จากกรณีกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีอิสราเอล และการโจมตีตอบโต้จากผู้ขัดแย้งหลัก ได้พุ่งเป้าที่โครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาหรับยังคงดำเนินต่อไป รวมถึงโรงงานขนาดใหญ่ของอิหร่านที่ถูกอิสราเอลโจมตี กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านประกาศห้ามส่งสินค้าเข้าออก