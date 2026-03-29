"อนุทิน" เช่ารถขับสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันที่นครพนม ย้ำดูแลปริมาณน้ำมันให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เช่ารถยนต์ขับและสุ่มตรวจติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมลงมือเติมน้ำมันเองที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กุลศักดิ์วิมล ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้จังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น และติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดนครพนม มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รวม 333 แห่ง เป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 72 แห่ง ส่วนที่อำเภอธาตุพนม มีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ 10 แห่ง สถานะการให้บริการน้ำมันดีเซล และน้ำมันชนิดอื่นๆ เริ่มเป็นสีเขียว มีน้ำมันเพียงพอกระจายไปยังทุกอำเภอ สามารถบริการให้กับประชาชนได้ตามปกติ ไม่ต่อคิวแน่นเหมือนที่ผ่านมา