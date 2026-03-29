พาณิชย์ออกมาตรการลดค่าครองชีพ คุมเข้มราคาสินค้า เดินหน้า "ธงฟ้า-ธงเขียวพลัส"

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) กรมการค้าภายใน แถลงถึงสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานและปัจจัยการผลิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ว่า อาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลความเป็นธรรมทางการค้าทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างสมดุล
นายฉันทพัทธ์ เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการเชิงรุกเพื่อลดค่าครองชีพ ผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทย" ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ นำสินค้าแบรนด์ทางเลือกคุณภาพดีกว่า 1,000 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 50% โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการวันที่ 1 เมษายนนี้
นอกจากนี้ ยังมีโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าจำเป็นกว่า 500 จุดทั่วประเทศ พร้อมรถโมบายเพื่อเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล รวมถึงมาตรการดูแลราคาข้าวแกง โดยสนับสนุนวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และน้ำตาล ให้ร้านอาหาร เพื่อลดแรงกดดันในการปรับขึ้นราคา
ในส่วนของต้นทุนการเกษตร กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ขายในราคาสูงเกินสมควร โดยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเข้าล่อซื้อและตรวจสอบเอกสาร พร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ หากพบการกระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1569 และไลน์ MR.DIT
ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการธงเขียวพลัส เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยให้เกษตรกร โดยต่อยอดจากมาตรการเดิมที่ให้ส่วนลดกระสอบละ 200 บาท สูงสุด 5 กระสอบ และเพิ่มสิทธิประโยชน์อีก 400 บาท สำหรับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมช่วยเหลือสูงสุด 1,400 บาทต่อราย เตรียมดำเนินการใน 50 จังหวัด เริ่มที่จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงปลายเดือนเมษายน ตั้งเป้าจำหน่าย 1 ล้านกระสอบ และร่วมกับผู้จำหน่าย 26 ราย จัดจำหน่ายปุ๋ยราคาพิเศษหน้าโรงงานเพิ่มเติมอีก 10 ล้านกระสอบ
นายฉันทพัทธ์ เปิดเผยว่า กระทรวงยังประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้า โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญที่ติดค้างในเส้นทางขนส่ง เช่น ปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิง และปิโตรเคมี เพื่อให้สามารถนำเข้าได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการหาแหล่งนำเข้าใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
นายฉันทพัทธ์ ยืนยันจะเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว
ส่วนกรณีกระแสข่าวที่มีการเจรจากับอิหร่านให้ปล่อยเรือไทยออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซนั้น นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเจรจากับอิหร่านเพื่อให้ปล่อยเรือของไทยเดินทางออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซได้ พบว่ามีเรือบางส่วนออกมาได้แล้ว และยังมีคงค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่ามีเรือขนปุ๋ยบางส่วนที่ยังคงค้างอยู่ในช่องแคบเช่นกัน ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนำไปหารือกับทางอิหร่าน เพื่อขอความร่วมมือ และหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป