กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลตำบล-เทศบาลเมือง เรียบร้อยดี

ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าว "การเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณี อบต. จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง จำนวน 297 แห่ง" ว่า มีการเลือกตั้งเทศบาลตำบล 273 แห่ง เทศบาลเมือง 24 แห่ง โดยเทศบาลตำบลมีเขตเลือกตั้งแห่งละ 2 เขต เทศบาลเมืองแห่งละ 3 เขต จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 63 จังหวัด 297 แห่ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล 1,918,259 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,919,249 คน เหตุผลที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแตกต่างกันเนื่องจากหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีการย้ายไปย้ายมาในเขตพื้นที่เทศบาลเดียวกัน ทำให้สิทธิในการเลือกตั้งเหลือเพียงนายกเทศมนตรีเพียงประเภทเดียว
โดยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 3,901 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมการเปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 63 จังหวัด ขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเปิดลงคะแนนด้วยความเรียบร้อย ต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนการใช้สิทธิของประชาชน
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมให้เตรียมตัวตรวจสอบหนังสือแจ้งเจ้าบ้านจะได้รู้ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยไหนอย่างไร ลำดับที่เท่าไร รวมไปถึงตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อที่ติดประกาศ ณ หน่วยเลือกตั้งหรือบริเวณสำนักงานเทศบาล และสามารถตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน สมาร์ทโหวตของ กกต.
ส่วนขั้นตอนการไปใช้สิทธิขอความร่วมมือเตรียมตัวหลักฐานการแสดงตน ซึ่งประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก และไม่หมดอายุ หรือหลักฐานภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไอดี หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือใบประจำตัวผู้พิการ
นอกจากนี้ ยังขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเลือกตั้งทั้งสองประเภท บัตรเลือกตั้งมีสีที่แตกต่างกัน บัตรสีเขียวการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเลือกได้ไม่เกิน 6 หมายเลข ส่วนสีเหลืองทอง เลือกนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 1 หมายเลข
นอกจากนี้ยังฝากข้อพึงระวังในการเลือกตั้งเป็นกฎที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ ทั้งการจำหน่ายจ่ายแจกสุรา รวมถึงห้ามโฆษณาหาเสียง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เพราะเป็นการทำผิด
ส่วนการใช้สิทธิมีข้อห้ามตามกฎหมาย คือห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ได้รับจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ห้ามทำบัตรเลือกตั้งให้ชำรุดเสียหายหรือการฉีก ทำลายบัตร หรือห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง รวมไปถึงห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมาย และห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วไปแสดงต่อผู้อื่น
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ยังระบุว่า ได้มีการแบ่งความรับผิดชอบและควบคุมการเลือกตั้ง พบว่าการเลือกตั้งเทศบาลมากที่สุดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด มี 19 เทศบาล รองลงมาคือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น อีก 13 เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา 11 แห่ง ซึ่ง กกต.ประจำจังหวัดทุกแห่ง จะมีการควบคุมและกำกับดูแลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำการทำหน้าที่ของ กปน. ว่าเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กกต. มีความตระหนักและได้มีการพูดคุยกับพูดคุยกับคณะกรรมการเลือกตั้ง กำชับขั้นตอน กระบวนการ ให้ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดและมีการเน้นย้ำในช่วงการอบรมแล้ว