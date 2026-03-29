สวนดุสิตโพลเผย "ดัชนีการเมืองไทย" มี.ค.69 ได้ 3.89 เต็ม 10 ปรับลดลงทุกตัวชี้วัด

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผลผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมีนาคม 2569" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,181 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2569 โดยมีตัวชี้วัด 25 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลเรียงลำดับจากค่าคะแนนสูงสุด ไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้
1. ดัชนีการเมืองไทย" เดือนมีนาคม 2569 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 3.89 คะแนน (เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ได้ 4.30 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด "ดัชนีการเมืองไทย" โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
- ผลงานของฝ่ายค้าน ได้ 4.35 คะแนน ลดลงจาก 4.72 (เดือนที่ผ่านมา)
- สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ 4.32 ลดลงจาก 4.78
- การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ 4.27 ลดลงจาก 4.95
- การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน ได้ 4.24 ลดลงจาก 4.65
- ความมั่นคงของประเทศ ได้ 4.19 ลดลงจาก 4.50
- สภาพสังคมโดยรวม ได้ 4.16 ลดลงจาก 4.42
- เสถียรภาพทางการเมือง ได้ 4.13 ลดลงจาก 4.35
- การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ได้ 4.09 ลดลงจาก 4.49
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ 4.04 ลดลงจาก 4.29
- การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม ได้ 4.01 ลดลงจาก 4.01
- การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ได้ 3.98 ลดลงจาก 4.31
- การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง ได้ 3.92 ลดลงจาก 4.20
- การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ได้ 3.92 ลดลงจาก 4.33
- ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 3.91 ลดลงจาก 4.39
- ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้ 3.91 ลดลงจาก 4.29
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ได้ 3.91 ลดลงจาก 4.28
- ผลงานของรัฐบาล ได้ 3.89 ลดลงจาก 4.39
- กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ได้ 3.85 ลดลงจาก 4.16
- ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ได้ 3.76 ลดลงจาก 4.15
- การแก้ปัญหาการว่างงาน ได้ 3.69 ลดลงจาก 4.03
- สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ได้ 3.57 ลดลงจาก 4.08
- การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส ได้ 3.54 ลดลงจาก 3.81
- การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ได้ 3.54 ลดลงจาก 3.66
- ราคาสินค้า ได้ 3.54 ลดลงจาก 4.09
- การแก้ปัญหาความยากจน ได้ 3.49 ลดลงจาก 3.94
* ภาพรวม ได้ 3.89 ลดลงจาก 4.30
3. ห้าอันดับกระทรวงรัฐบาลอนุทิน 2 ที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุด
อันดับ 1 ร้อยละ 34.20 ระบุ กระทรวงพลังงาน
อันดับ 2 ร้อยละ 20.84 ระบุ กระทรวงพาณิชย์
อันดับ 3 ร้อยละ 18.70 ระบุ กระทรวงการคลัง
อันดับ 4 ร้อยละ 13.89 ระบุ กระทรวงการต่างประเทศ
อันดับ 5 ร้อยละ 12.37 ระบุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ดัชนีการเมืองไทย" เดือนมีนาคม 2569 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 3.89 คะแนน (เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ได้ 4.30 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด "ดัชนีการเมืองไทย" โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
- ผลงานของฝ่ายค้าน ได้ 4.35 คะแนน ลดลงจาก 4.72 (เดือนที่ผ่านมา)
- สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้ 4.32 ลดลงจาก 4.78
- การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ 4.27 ลดลงจาก 4.95
- การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน ได้ 4.24 ลดลงจาก 4.65
- ความมั่นคงของประเทศ ได้ 4.19 ลดลงจาก 4.50
- สภาพสังคมโดยรวม ได้ 4.16 ลดลงจาก 4.42
- เสถียรภาพทางการเมือง ได้ 4.13 ลดลงจาก 4.35
- การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ได้ 4.09 ลดลงจาก 4.49
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ 4.04 ลดลงจาก 4.29
- การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม ได้ 4.01 ลดลงจาก 4.01
- การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ได้ 3.98 ลดลงจาก 4.31
- การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง ได้ 3.92 ลดลงจาก 4.20
- การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ได้ 3.92 ลดลงจาก 4.33
- ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 3.91 ลดลงจาก 4.39
- ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้ 3.91 ลดลงจาก 4.29
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ได้ 3.91 ลดลงจาก 4.28
- ผลงานของรัฐบาล ได้ 3.89 ลดลงจาก 4.39
- กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ได้ 3.85 ลดลงจาก 4.16
- ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ได้ 3.76 ลดลงจาก 4.15
- การแก้ปัญหาการว่างงาน ได้ 3.69 ลดลงจาก 4.03
- สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ได้ 3.57 ลดลงจาก 4.08
- การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส ได้ 3.54 ลดลงจาก 3.81
- การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ได้ 3.54 ลดลงจาก 3.66
- ราคาสินค้า ได้ 3.54 ลดลงจาก 4.09
- การแก้ปัญหาความยากจน ได้ 3.49 ลดลงจาก 3.94
* ภาพรวม ได้ 3.89 ลดลงจาก 4.30
3. ห้าอันดับกระทรวงรัฐบาลอนุทิน 2 ที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุด
อันดับ 1 ร้อยละ 34.20 ระบุ กระทรวงพลังงาน
อันดับ 2 ร้อยละ 20.84 ระบุ กระทรวงพาณิชย์
อันดับ 3 ร้อยละ 18.70 ระบุ กระทรวงการคลัง
อันดับ 4 ร้อยละ 13.89 ระบุ กระทรวงการต่างประเทศ
อันดับ 5 ร้อยละ 12.37 ระบุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์