"อรรถพล" มั่นใจมีน้ำมันใช้เพียงพอ 107 วัน พร้อมลุยสกัดแหล่งกักตุนผิด กม.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในงาน Meet the Press หัวข้อ "1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทย ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม" ว่า สถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ำมันยังผันผวนและอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านพลังงาน มีน้ำมันเพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 107 วัน อีกทั้งมีกำหนดการนำเข้าน้ำมันที่ยืนยันแล้วและคาดว่าจะทยอยเข้าประเทศไทยจนถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ 1) มาตรการระงับการส่งออก 2) การตรวจสอบสต็อกน้ำมันของคลังน้ำมันและผู้ค้าตามกฎหมายมาตรา 7 3) การกำกับโรงกลั่นให้ปรับเพิ่มการผลิตน้ำมันดีเซล 4) มาตรการผ่อนคลายการนับสต็อก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรอง 5) ออกประกาศกระทรวงพลังงานให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 ประกาศราคาและสต็อกโรงกลั่นและคลังน้ำมันทุกแห่ง 6) มาตรการเพิ่มอัตราส่วนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพน้ำมันสำเร็จรูป
โดยด้านปริมาณน้ำมันและการกระจาย ได้มีมาตรการผ่อนผันลดการเก็บสำรอง กรณีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากเดิมร้อยละ 7 เหลือร้อยละ 1 เพื่อจูงใจให้นำเข้าน้ำมันเข้ามาเสริมปริมาณในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการผลิตของโรงกลั่นเป็นรายวัน และเร่งจ่ายน้ำมันไปยังผู้ค้าน้ำมัน ผู้ค้าส่ง (Jobber) ในการกระจายไปยังสถานีบริการขนาดเล็ก เพื่อลดความแออัดของการเติมน้ำมัน อีกทั้งได้บูรณาการตรวจติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวให้ความมั่นใจประชาชนว่า ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำมันที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมดำเนินการแจ้งข้อหาและดำเนินคดี โดยประสานการทำงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อติดตามรถบรรทุกน้ำมันที่ออกจากคลังทุกคันว่าถึงสถานีบริการปลายทางหรือไม่ รวมทั้งร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบแหล่งกักเก็บที่ได้รับอนุญาตว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ ขณะเดียวกัน ได้ระดมปริมาณน้ำมันเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานีบริการขาดแคลนน้ำมันลดลง
ในส่วนราคาน้ำมัน แม้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 6 บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ โดยราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบราคาน้ำมัน รวมถึงศึกษาประเด็นภาษีลาภลอย (Windfall Tax) และนำข้อมูลเบื้องต้นเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันสถานะกองทุนน้ำมันติดลบ 38,464 ล้านบาท มีอัตราการชดเชยติดลบ (การไหลออก) 1,368 ล้านบาท
สำหรับการเตรียมพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการรองรับได้แก่ 1. ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะน้ำมันได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Fuel-Now (https://fuel-now.doeb.go.th/) 2.ได้กระจายน้ำมันให้กลุ่มผู้ค้าส่ง (Jobber) ประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อจัดสรรให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมันและช่วยลดความแออัดในสถานีบริการ สำหรับมาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3.ให้ผู้ค้าน้ำมันเตรียมสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นและจัดเตรียมรถน้ำมันเพื่อสแตนด์บาย ณ สถานีบริการที่คาดว่าจะมีการจำหน่ายสูง
4. สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ได้กำหนดจุดให้บริการน้ำมันร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม 5. ประสานผู้ค้าให้มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเข้ามาเพิ่มเติม โดยมีนโยบายในการลดการเก็บสำรองกรณีนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเหลือเพียงร้อยละ 1 จากที่กำหนดร้อยละ 7