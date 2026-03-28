พาณิชย์ยกระดับควบคุมราคาสินค้าจำเป็นเพิ่ม 6 รายการ ไทยช่วยไทยกว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 50% เริ่ม 1 เม.ย.

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงร่วมทีมเศรษฐกิจในเวที Meet the Press ย้ำชัด ต้องคุมราคา-ลดค่าครองชีพ-ดูแลซัปพลายควบคู่กัน เพื่อสกัดผลกระทบวิกฤตโลก หลังราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าผันผวนหนัก
โดยมาตรการหลักแบ่งเป็น 3 ด้านสำคัญ เริ่มจากคุมราคาสินค้าเข้ม ปัจจุบันมีสินค้าควบคุม 59 รายการ และเตรียมเพิ่มรายการจำเป็น พร้อมบังคับบางสินค้าต้องขออนุญาตก่อนขึ้นราคา และเพิ่มอีก 6 กลุ่มที่ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้รัฐติดตามต้นทุนได้ใกล้ชิดมากขึ้น
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังขยายการตรวจสอบราคาสินค้าทั่วประเทศแล้วกว่า 4,000 จุด และรับเรื่องร้องเรียนกว่า 400 เคส โดยเฉพาะสินค้าควบคุมจะถูกดำเนินการอย่างเข้มงวด
ส่วนไฮไลต์สำคัญ คือโครงการ "ไทยช่วยไทย" เริ่ม 1 เมษายนนี้ ลดราคาสินค้าจำเป็นกว่า 1,000 รายการ สูงสุด 50% (เฉลี่ย 25–50%) ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยตรง
นอกจากนี้ ยังเร่งขยาย "ธงฟ้า" ลงพื้นที่กว่า 500 จุดทั่วประเทศ พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าถึงชุมชน และเตรียมดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ห้างและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ระยะยาว
ในด้านซัปพลาย รัฐบาลจับตาสถานการณ์นำเข้าสินค้าใกล้ชิด หลังพบเรือบรรทุกวัตถุดิบสำคัญ โดยเฉพาะปุ๋ย ติดค้างในเส้นทางขนส่งถึง 5 ลำ เสี่ยงกระทบปริมาณสำรองในประเทศ จากเดิมคาดพอถึงเดือนสิงหาคม
กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งปรับแผนร่วมกับภาคเกษตร ลดการพึ่งพานำเข้า พร้อมย้ำว่าการปรับราคาปุ๋ยต้องผ่านการอนุมัติอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ยังได้รับผลกระทบด้านการส่งออก โดยเฉพาะข้าวไทยไปตะวันออกกลางที่ล่าช้า แต่ยืนยันยังไม่ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ พร้อมเดินหน้าหาตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกาเพื่อลดความเสี่ยง
อีกหนึ่งมาตรการสำคัญ คือการพยุงราคาข้าวแกง โดยรัฐเตรียมนำวัตถุดิบต้นทาง เช่น ข้าว ไข่ น้ำมันพืช สนับสนุนร้านอาหารในพื้นที่นำร่อง 24 แห่ง หวังลดต้นทุนและชะลอการขึ้นราคาอาหารจานหลักของประชาชน
นางศุภจี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลย้ำจะใช้มาตรการแบบบูรณาการทั้งระบบ เพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปิดป้ายราคาให้ชัดเจน และยืนยันจะดูแลค่าครองชีพประชาชนให้ได้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์นี้