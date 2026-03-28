"อนุทิน" ลั่น! ไทยไม่ใช่คนป่วยของเอเชีย นักลงทุนต่างชาติยังเชื่อมั่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อต่างประเทศกรณีที่เคยพูดว่าประเทศไทยจะไม่เป็นคนป่วยแห่งเอเชีย และแม้ตอนนี้ไทยกำลังเผชิญวิกฤตพลังงาน เราก็ยังโอเคอยู่ เราไม่ได้ป่วย
เมื่อถามต่อว่ามีอะไรอยากจะบอกกับนักลงทุนชาวต่างชาติหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พวกเขาทั้งหมดยังคงมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างของเรายังเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไป
เมื่อถามย้ำถึงเรื่องวิกฤตพลังงาน นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า เรามีพลังงานเพียงพอที่จะรองรับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด และยังมีศักยภาพที่ดียิ่งกว่า สำหรับนักลงทุนด้วย