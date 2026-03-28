รัสเซียสั่งห้ามส่งออกเบนซิน หวังคุมราคาในประเทศ-รับมือวิกฤตพลังงานโลก เริ่ม 1 เม.ย.

รัฐบาลรัสเซียประกาศมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เพื่อควบคุมราคาภายในประเทศและให้ความสำคัญกับการจัดหาเชื้อเพลิงในประเทศ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมที่มี อเล็กซานเดอร์ โนวัก รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เป็นประธาน โดยมีการติดตามสถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศอย่างใกล้ชิด
โนวัก ระบุว่า วิกฤตในตะวันออกกลางกำลังส่งผลให้ราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์พลังงานทั่วโลกผันผวน แม้ว่าความต้องการพลังงานจากรัสเซียในต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง
การประชุมยังเน้นย้ำเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่ต้องการควบคุมไม่ให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
กระทรวงพลังงานรัสเซีย เปิดเผยว่า อัตราการกลั่นน้ำมันยังคงอยู่ในระดับเดียวกับเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งช่วยให้การจัดหาภายในประเทศมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทในอุตสาหกรรมยืนยันว่ามีสต็อกน้ำมันเบนซินและดีเซลเพียงพอ พร้อมรองรับความต้องการภายในประเทศได้
หลังการหารือ โนวัก ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานจัดทำร่างมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและรับประกันการจัดหาภายในประเทศเป็นลำดับแรก