เปิดลิสต์ 7 สินค้าควบคุมใหม่ พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ปรับเพิ่มสินค้าควบคุมอีก 7 รายการ จาก 59 รายการ เป็น 66 รายการ ได้แก่ เม็ดพลาสติก น้ำดื่มบรรจุขวด ซอสปรุงรสน้ำปลา ซีอิ๊ว มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ ปลากะพง และกากถั่วเหลือง เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
สำหรับรายชื่อ 7 สินค้าควบคุมใหม่ (ปรับเพิ่มสินค้าควบคุมจาก 59 รายการ เป็น 66 รายการ) ได้แก่
1. เม็ดพลาสติก
2. น้ำดื่มบรรจุขวด
3. น้ำปลา
4. ซีอิ๊ว
5. มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์
6. ปลากะพง
7. กากถั่วเหลือง