ยูเครนพร้อมเจรจา 3 ฝ่ายท่ามกลางวิกฤต ตอ.กลาง

สำนักข่าว Interfax-Ukraine รายงานอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ว่า ยูเครนพร้อมเข้าร่วมการเจรจาแบบไตรภาคีกับสหรัฐฯ และรัสเซีย
เซเลนสกี ระบุว่า ยูเครนเห็นชอบต่อการจัดการเจรจาในรูปแบบดังกล่าว และพร้อมเข้าร่วมการหารือในทุกสถานที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ฝ่ายสหรัฐฯ ยังไม่สะดวกเดินทางไปต่างประเทศ และอาจจัดการประชุมภายในสหรัฐฯ เท่านั้น
เขายังกล่าวว่า รัสเซียอาจพร้อมเข้าร่วมการประชุมในทุกประเทศ ยกเว้นในสหรัฐฯ
ด้านเครมลิน เปิดเผยว่า รัสเซียยังคงติดต่อกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเด็นยูเครน และคาดว่าการเจรจาจะเดินหน้าต่อได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย โดยนายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกเครมลิน ระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) ว่า การหารือยังไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ รวมถึงข้อพิพาทด้านดินแดน
ก่อนหน้านี้ คณะผู้แทนจากยูเครน สหรัฐฯ และรัสเซีย ได้จัดการเจรจาแล้ว 2 รอบ ที่อาบูดาบี ระหว่างวันที่ 23–24 มกราคม และ 4–5 กุมภาพันธ์ ตามด้วยอีกหนึ่งรอบที่เจนีวา ระหว่างวันที่ 17–18 กุมภาพันธ์