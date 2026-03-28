นายกฯ สนใจบูธ "ไทยช่วยไทย" สอบถามรายละเอียดสินค้าใช้ในชีวิตประจำวัน

ระหว่างร่วมงาน "Meet the Press: 1 เดือนวิกฤตโลก-แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม" เพื่อชี้แจงสถานการณ์และแนวทางการรับมือของภาครัฐ รวมถึงสร้างความเข้าใจต่อสังคม หลังผ่าน 1 เดือนของเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพทั่วโลก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ชมบูธของโครงการ "ไทยช่วยไทย" ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง แชมพู และผงซักฟอก ไปยังทุกภูมิภาค ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคมนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามว่ามีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันครอบคลุมหรือไม่ เรื่องราคา เรื่องส่วนลด เรื่องคุณภาพ รวมถึงสอบถามความร่วมมือจากผู้ค้าปลีก