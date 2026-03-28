สุดอั้น! เรือพัทยา-เกาะล้าน ขึ้นค่าโดยสาร 10 บาท เริ่ม 10 เม.ย.

เฟซบุ๊ก "เรือโดยสารพัทยา–เกาะล้าน" โพสต์ข้อความ ประกาศขึ้นราคาค่าโดยสารเรือประจำทาง เส้นทางพัทยา–เกาะล้าน อีก 10 บาท จากเดิม 30 บาท เป็น 40 บาทต่อคน ตั้งแต่ 10 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนพลังงาน และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้ประกอบการแบกรับภาระและตรึงราคาเดิมมานานกว่า 16 ปี
นายพิทักษ์ เฟื้องคอน ผู้ประกอบการเรือ เปิดเผยว่า ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ แม้ปัจจุบันบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมบาลีฮายจะยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม แต่ต้นทุนที่ผันผวนทำให้ต้องปรับโครงสร้างราคาในที่สุด