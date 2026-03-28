รัฐบาลเปิดเวที 'Meet the Press' แลกเปลี่ยนความเห็นหลังผ่าน 1 เดือนวิกฤต ตอ.กลาง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "Meet the Press" ภายใต้หัวข้อ "1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม" เพื่อร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์และแนวทางการรับมือของภาครัฐ หลังผ่าน 1 เดือนของวิกฤตตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพทั่วโลก
โดยมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม
นอกจากนี้ มีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมเปิดเวทีให้สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดโครงการ "ไทยช่วยไทย" ลดภาระลดค่าครองชีพโดยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงผู้จัดจำหน่าย Supplier ได้คัดเลือกสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยให้ความสำคัญกับสินค้า House Brand ของผู้ผลิต และผู้จำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกสินค้าราคาประหยัด แต่ยังคงคุณภาพ และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นของประชาชน และยังเป็นการสร้างการรับรู้และขยายโอกาสทางตลาดให้แก่สินค้าดังกล่าวด้วย โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน