ชวนคนไทยร่วมกิจกรรม ​Earth Hour​ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดการใช้พลังงาน

หลายหน่วยงานไทยทั้งภาครัฐเอกชนเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรม Earth Hour ที่ทั่วโลกร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 20.30-21.30 น. พร้อมชวนติดแฮชแท็ก #20ปีEarthHour #BiggestHourForEarth #EarthHour2026
ทั้งนี้ จากภาวะสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูง และขาดแคลน การลดใช้พลังงานนอกจากจะช่วยฝ่าวิกฤตนี้ได้แล้ว ยังช่วยลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุโลกร้อน และกิจกรรม Earth Hour ที่ทั่วโลกร่วมรณรงค์ปิดไฟ1ชั่วโมงช่วยตอบโจทย์ปัญหานี้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ
ทำเนียบรัฐบาล เชิญชวนประชาชนไทยและทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม "60 Earth Hour 2026” ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลกวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 – 21.30 น. ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้ไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม Earth Hour 2026 ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อโลกของเรา โดยปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมกันกับคนทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 - 21.30 น.
ปตท. มาชวนทุกคนปิดไฟที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อโลกของเรา ร่วมด้วย ช่วยกันลดโลกร้อน กับกิจกรรม Earth Hour ปิดไฟเพื่อโลก
กรุงเทพมหานคร ชวนร่วมกันทำหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ ให้เป็นหนึ่งชั่วโมงที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่ให้แก่โลก ด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน รวมถึงลดการใช้พลังงานทุกชนิด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ร่วมกับผู้คนอีกหลายล้านคนจาก 190 ประเทศทั่วโลก
3 การไฟฟ้า ทั้ง PEA, MEA และ EGAT เชิญชวนทำกิจกรรม ร่วมใจ "ปิดไฟ 60 นาที" ในกิจกรรมระดับโลก Earth Hour เพื่อแสดงพลังในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน "เปลี่ยน 60 นาที…สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการสร้างพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ที่ส่งผลระยะยาวต่อโลกของเรา ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 26°C ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED ติดตั้ง Solar Rooftop