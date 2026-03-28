บสย.เดินหน้าช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ SMEs รายย่อย อาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก ที่อาจมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสามารถซื้อรถกระบะเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้ง่ายขึ้น ร่วมฝ่าวิกฤตจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า บสย. ดำเนินมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะ "กระบะพี่ มีคลังค้ำ" ซึ่งได้ขยายระยะเวลารับคำขอจนถึงสิ้นปี 2569 พร้อมปรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ผ่อนปรนมากยิ่งขึ้น รองรับความต้องการของ SMEs ในงานมอเตอร์โชว์ 2026 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 โดยจัดเตรียมวงเงินค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 มีวงเงินคงเหลือกว่า 2,900 ล้านบาท) เพื่อตั้งเป้าช่วยเหลือ SMEs ซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์มากกว่า 6,000 คัน
สำหรับมาตรการดังกล่าวมีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ส่วนปีที่ 4-7 คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำเพียง 1.5% ต่อปีของภาระหนี้ค้ำประกันในแต่ละปี พร้อมค้ำประกันสูงสุด 7 ปี หรือ 84 งวด วงเงินค้ำประกันสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อราย มุ่งสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อ (Approval Rate) ให้กับ SMEs ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถกระบะในการประกอบอาชีพ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวน
นางสาวอัยรินทร์ กล่าว ว่ามาตรการ "กระบะพี่ มีคลังค้ำ" ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงรถยนต์เพื่อการทำงานและสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากวงเงินค้ำประกันสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อราย จะทำให้การช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการซื้อรถกระบะสำหรับทำมาค้าขาย ประกอบอาชีพ ครอบคลุมในทุกเซกเมนต์ ทั้งรถกระบะสันดาป และรถกระบะไฟฟ้า (EV) ด้วยยอดจัดเต็ม 100% ช่วยลดภาระทางการเงิน ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะรถกระบะไฟฟ้า ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นในปัจจุบัน