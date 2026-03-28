เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างเป็น จนท.สถานทูตหลอกคนไทยในอิสราเอลโอนเงินพากลับประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล ได้ออกคำเตือนคนไทยในอิสราเอล ระบุว่า ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานทูต หลอกให้โอนเงิน โดยอ้างว่าจะช่วยดำเนินการพากลับประเทศไทย พร้อมย้ำว่า สถานทูตไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากทางการอิสราเอลประกาศปิดน่านฟ้าจนถึง 16 เมษายน 2569 สายการบินต่างชาติทุกสายระงับการให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกจากอิสราเอล
ดังนั้น จึงมีเฉพาะสายการบิน EL AL และ ARKIA เท่านั้น ที่ทําการบินไปยังไทย ซึ่งมิใช่เที่ยวบินปกติ แต่ละเที่ยวบินมีที่นั่งจํากัดและมีราคาสูงมาก เที่ยวบินอาจถูกยกเลิกกระทันหันตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง จึงขอให้พิจารณาชะลอการซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินดังกล่าว
หากมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องเดินทางออกจากอิสราเอล สถานทูตจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้เดินทางออกผ่านจอร์แดน โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจมีราคาสูงมาก กรุณาแจ้งความประสงค์โดยส่งข้อความทาง WHATSAPP k ^ 2 + 972 54 5501141
ทั้งนี้ สถานทูตจะพิจารณาตามลำดับคำขอ กรุณาช่วยแชร์คำเตือนนี้ให้คนไทยในอิสราเอลทุกคนรับทราบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ