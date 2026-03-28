xs
xsm
sm
md
lg

แจ้งเตือน! ค่าดัชนีความร้อนวันนี้อยู่ในเกณฑ์ "อันตราย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ "อันตราย" บุคคลทั่วไป ควรสังเกตอาการตนเอง ขณะที่กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์