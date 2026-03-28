คุณภาพอากาศ กทม.เช้านี้อยู่ในเกณฑ์ 'ปานกลาง' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตประเวศ 34.8 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 33.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางคอแหลม 33.7 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 33.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางนา 32.9 มคก./ลบ.ม.
6. เขตหลักสี่ 31.5 มคก./ลบ.ม.
7. เขตจตุจักร 30.6 มคก./ลบ.ม.
8. เขตวังทองหลาง 29.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตดอนเมือง 29.7 มคก./ลบ.ม.
10. เขตคลองสามวา 29.5 มคก./ลบ.ม.
11. เขตลาดพร้าว 29.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสายไหม 29.1 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 25 - 31.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 22.9 - 34.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 17.1 - 29.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 16.4 - 33.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 19.6 - 26.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้ 21.5 - 26 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง