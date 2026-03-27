ผู้แทน กต.-แรงงาน-ทูตอิสราเอลร่วมอาลัยแรงงานไทยที่ตายจากเหตุไม่สงบตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และสถานทูตอิสราเอล ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัย นายชัยวัฒน์ แววนิล แรงงานไทย ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในตะวันออกกลาง หลังนำร่างกลับถึงประเทศไทย ก่อนสุริยาหีบศพจะนำส่งร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาต่อไป