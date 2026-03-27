UNODC ชี้การหลอกลวงทางไซเบอร์ระดับโลก เติบโตจนถึงระดับอุตสาหกรรมแล้ว

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ว่า สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี) ระบุว่า อุตสาหกรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยมีรายได้ต่อปีสูงถึงประมาณ 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.1 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ ทางการสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์สินหลายรายการ รวมถึงเพนต์เฮาส์ใจกลางกรุงลอนดอน ตามส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายศูนย์หลอกลวงที่ชั่วร้าย ซึ่งดำเนินการทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
