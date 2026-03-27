กปภ.ดำเนินกิจกรรม CSR "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" ส่งต่อมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ได้ดำเนินโครงการ ปฏิทินเก่าให้เรานะ ซึ่งเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของ กปภ. ทั่วประเทศ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงลูกค้าประชาชน ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังคงอยู่ในสภาพดี เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่า โดยส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางการเห็นอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่าย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดขยะ
ทั้งนี้ นอกจากการขอรับบริจาคปฏิทินเก่า กปภ. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคขวดพลาสติก PET ที่ทำความสะอาดแล้ว เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ อาทิ รูปสัตว์และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส รวมถึงสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับเด็กผู้พิการทางการเห็น ซึ่งจะส่งมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด 16 แห่งทั่วประเทศ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากถึง 2,000 คน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ชื่อบัญชี “ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด” เลขที่บัญชี 123-1-42148-7 และสามารถนำยอดเงินบริจาคไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ กปภ. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึง พร้อมสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ
