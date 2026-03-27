สศร.เปิดงานเสวนาพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนาการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับเครือข่ายหอศิลป์ในส่วนภูมิภาคและการลงนามความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างสศร.กับหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. หอศิลป์จุมพล อภิสุข จ.น่าน 2. บ้านวูแมนิเฟสโต้ จ.อุดรธานี ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นางเกษร กล่าวว่า โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคและเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิลปินและกระชับความร่วมมือในการพัฒนาหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีหอศิลป์ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสศร.ทั้งหมด 18 แห่ง ได้มีความร่วมมือในการจัดนิทรรศการศิลปะ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ช่วยยกระดับหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยต่อไป
