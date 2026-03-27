กองทัพบกสหรัฐฯ ปรับเพิ่มอายุสูงสุดการเข้ารับราชการทหารเป็น 42 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ว่า กองทัพบกสหรัฐฯ ปรับเพิ่มอายุสูงสุดในการเข้ารับราชการทหาร จาก 35 ปี เป็น 42 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครทหารของเหล่าทัพอื่น ๆ ส่วนใหญ่ของประเทศ
กฎระเบียบใหม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 42 ปี สามารถสมัครเข้ารับราชการทหารในกองทัพบกสหรัฐ กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ และกองกำลังสำรองของกองทัพบก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ยิ่งไปกว่านั้น กฎระเบียบดังกล่าวจะอนุญาตให้บุคคลที่มีประวัติการถูกตัดสินว่า มีความผิดที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพียงครั้งเดียว สามารถสมัครเข้ารับราชการทหารได้ด้วย
