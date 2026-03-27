รรท.นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร.เปิดโครงการ OneSight Clinic แสดงความห่วงใยสุขภาพสายตา

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานเปิดโครงการ OneSight Clinic พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ตร. และคณะผู้บริหารมูลนิธิ OneSight EssilorLuxottica Foundation เข้าร่วมพิธีเปิด
พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.จิรภพ และมูลนิธิ OneSight EssilorLuxottica Foundation จัดขึ้นเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพทางสายตาของข้าราชการตำรวจ บุคลากร รพ.ตร. และประชาชนผู้รับบริการ โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2569 โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการจำนวน 1,365 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป รับแว่นตาสำเร็จรูป และผู้มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ตรวจวัดสายตาแบบละเอียด ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้จัดจุดให้บริการ 6 จุด อย่างเป็นระบบ ได้แก่ จุดลงทะเบียน, จุดคัดกรองสายตา, จุดตรวจวัดสายตา, จุดตรวจวัดสายตาแบบละเอียด, จุดรับแว่นตา และจุดรับแว่นกันแดด
พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.จิรภพ และมูลนิธิ OneSight EssilorLuxottica Foundation จัดขึ้นเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพทางสายตาของข้าราชการตำรวจ บุคลากร รพ.ตร. และประชาชนผู้รับบริการ โดยให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2569 โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับบริการจำนวน 1,365 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป รับแว่นตาสำเร็จรูป และผู้มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ตรวจวัดสายตาแบบละเอียด ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้จัดจุดให้บริการ 6 จุด อย่างเป็นระบบ ได้แก่ จุดลงทะเบียน, จุดคัดกรองสายตา, จุดตรวจวัดสายตา, จุดตรวจวัดสายตาแบบละเอียด, จุดรับแว่นตา และจุดรับแว่นกันแดด