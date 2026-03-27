ผู้ว่าฯ ระยองนำประชุม คพรฟ.ครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

วันนี้ (27 มี.ค.) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 2/2569 ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ชั้น 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผวจ.ระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานและโครงการสำคัญที่มุ่งพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ควบคู่กับการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
