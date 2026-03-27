อิหร่านไฟเขียว! เรือบรรทุกน้ำมันมาเลย์ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว

นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย กล่าวว่า อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของมาเลเซียเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว ท่ามกลางวิกฤตพลังงานทั่วโลกที่เกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน
นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเกียน ของอิหร่าน แต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีเรือกี่ลำของมาเลเซียที่ได้รับอนุญาต และมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนหรือไม่ เขากล่าวว่า มาเลเซียได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงาน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่ามาเลเซียอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่ามาก เนื่องจากศักยภาพของบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัฐอย่างปิโตรนาส
