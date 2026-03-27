ราคาทองครั้งที่ 23 ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 70,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 15:21 (ครั้งที่ 23) ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 69,000.00 บาท ขายออก 69,200.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 67,613.60 บาท ขายออก 70,000.00 บาท