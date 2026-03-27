"จตุพร"เชื่อการขึ้นราคาน้ำมันพราดถึง 6 บาท ทำให้รัฐบาลเปราะบางยิ่งขึ้น

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน ว่า การขึ้นราคาน้ำมันดีเซลธรรมดาพรวดพราดถึง 6 บาทต่อลิตร ทำให้รัฐบาลเปราะบางยิ่งขึ้น ส่วนโรงกลั่น พ่อค้าน้ำมันร่ำรวย มั่งมีศรีสุขบนความเดือดร้อน ทุกข์ยากของประชาชน
อีกทั้งกล่าวว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันมั่วเหมือนกับรัฐบาลทำอะไรกันไม่ได้ สถานการณ์แบบนี้ราคาน้ำมันส่อแนวโน้มขึ้นไปเกิน 50 และถึง 60 บาทต่อลิตรแน่นอน และกว่าจะได้ รมว.พลังงานใหม่เข้ามาจัดการ พ่อค้าได้กอบโกยผลประโยชน์รอบนี้ได้ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ถ้าทำอะไรไม่ได้ โรงกลั่น แก๊ส ไฟฟ้า ย่อมเป็นรัฐอิสระอยู่เหนือการควบคุมราคาจากรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ มาจากภาคเอกชน ถึงแปลงรูปย้อมผม ใส่วิก ยังเจอข้าราชการหลอกต้มเปื่อยเอาได้ จึงพูดออกมาว่า ไม่มีอำนาจควบคุมราคาพลังงาน ทั้งที่เป็นสินค้าในข้อ 16 ของกฎหมายควบคุมราคาปี 2542 สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกฯ
เมื่อน้ำมันดีเซลธรรมดาขึ้นราคาพรวด 6 บาทและดีเซลพรีเมียมขึ้นเป็น 8 บาท แต่การขึ้นราคาครั้งนี้ย่อมรู้กันดีว่า เป็นน้ำมันล็อตเก่าซื้อมาก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลาง แล้วยังกลั่นเพิ่มอ้างส่งให้ปั๊มและนำการกลั่นแบบลมๆ นั้นไปขึ้นเงินกินเปล่าชดเชยกำไรตามจำนวนกลั่นมาหลายวัน
"กลั่นเพิ่มแล้วส่งไปไหน กลั่นลมหรือเปล่า หรือมีเพียงตัวเลขเอาไปอ้างชดเชยกำไรเหมือนการคืนภาษี เมื่อกลั่นลมเพิ่มยังบอกน้ำมันหายไป 18 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขมาเบิกเงินอุดหนุนอีก ได้ทั้งขึ้นและร่อง กินสองต่อ"
นายจตุพร กล่าวว่า สิ่งที่ประหลาดอย่างมากคือ เมื่อขึ้นราคา 6 บาทต่อลิตรแล้ว น้ำมันกลับเหลือเฟือ พ่อค้าฟาดกำไรสองขยัก จนน้ำมันล็อตนี้หมดสต๊อกและจะขยับราคาไปถึง 60 กว่าบาท ดังนั้น อาจได้ประโยชน์จากเงินอุดหนุนกินเปล่าการกลั่นลมมากถึงแสนล้านบาท กระทั่งน้ำมันล็อตใหม่มา จึงจะเล่นละครแสดงความเห็นใจประชาชนอีก
ส่วนนางศุภจี มาจากภาคเอกชน ยังถูกหลอก ไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจควบคุมราคาน้ำมัน และยังกลับลำว่า ปุ๋ยมีพอใช้ถึงเมษายนนี้เท่านั้น (แต่ก่อบบอกถึงสิงหาคม) ดังนั้น สถานการณ์น้ำมันได้เพิ่มความเปราะบางรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่ภาคประชาชนคงรออย่างใจเย็น ถ้าน้ำมันพุ่งไปถึง 100 บาทต่อลิตร สินค้าหลากหลายชนิดปรับขึ้นราคา กระทรวงพาณิชย์ควบคุมไม่ได้และรัฐไม่คิดจัดการกับบรรดาพวกโรงกลั่นและพ่อค้าน้ำมัน ย่อมเป็นภาระของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งคาดว่า ไม่เกิน 2 เดือนนี้
นอกจากนี้ ไฟฟ้าเริ่มขยับขึ้นอีก โดยประชาชนจ่ายกินเปล่าให้ค่าไฟฟ้าสำรอง รัฐบาลยังไม่พูดถึง ทั้งที่ถึงเวลาต้องนำมาช่วยประชาชนในยามเดือดร้อนจากวิกฤตน้ำมันลม หน่ำซ้ำยังไม่คิดไปตรวจโรงงานไฟฟ้าสำรองกันบ้างเลยหรือ? ว่ามีไฟสำรองจริงหรือไม่
"เมื่อรัฐบาลไม่คิดยึดผลประโยชน์ของบ้านเมือง ของประชาชนแล้ว สถานการณ์แบบนี้ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลย รอดูสัก 2 เดือน นั่งพูดแบบนี้ หน้าตารัฐบาลเครียดกันทุกคน ส่วนนางศุภจี เครียดหนัก ผมงอกขาวต้องใส่วิก ชีวิตผ่านมาบริหารเอกชนมีแต่ความสำเร็จ แต่มาเป็นรัฐมนตรีถูกรถทัวร์โซเชียลกระหน่ำ ส่วนนายกฯ หลบเอาตัวรอด แทบไม่อยากพูดกับสื่อมวลชนแล้ว"
พร้อมทั้งกล่าวว่า ในสถานการณ์ประชาชนเดือดร้อนนั้น องค์กรอิสระ ทั้ง ปปช. และ สตง. กลับเงียบ ไม่ตรวจสอบหรือเตือนรัฐบาลทั้งที่มีอำนาจทำได้และเคยทำมาหลายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ไม่มีใครการันตีว่า น้ำมันจะไม่ขึ้นอีกรอบ แม้น้ำมันจะไม่ขาดในช่วงนั้น แต่เอาแต่กับราคาไม่ได้ ซึ่งจะขึ้นทะลุไปถึง 40-50 บาทต่อลิตรหรือไม่
นายจตุพร เชื่อว่า ความหิวจะกำหนดทุกสถานการณ์ หากรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเอาไม่อยู่ก็เป็นเรื่องใหญ่ เมื่อคนอยู่ยากลำบากยิ่งขึ้น ส่วนสงครามยังอีกยาว ไม่ยุติง่ายๆ ดังนั้น ภายใต้วิกฤตน้ำมันของไทยยังต้องยาวอีกต่อไป
“ถ้าประชาชนทนได้ เราก็ทนได้ ไม่รีบร้อน เพราะคนส่วนหนึ่งมั่งมีศรีสุข แต่คนส่วนใหญ่ทุกข์ระทม อย่างไรก็ไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว ถ้ารัฐไม่เตรียมการรับมือกับผู้ทุกข์ยาก ก็ไม่มีวันเอาสถานการณ์อยู่ได้”
