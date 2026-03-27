ราคาทองคำครั้งที่ 20 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 70,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.04 น. ครั้งที่ 20 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 69,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 70,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,916.80 บาท