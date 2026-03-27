ปธ.สภาฯ ออกประกาศให้ สส.แต่งผ้าไทย-เสื้อเชิ้ตสีสุภาพเข้าประชุมได้ ไม่จำเป็นต้องใส่สูท

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านพลังงานและเชื้อเพลิงของประเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น สภาผู้แทนราษฎรจึงได้ดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานอย่างเข้มข้น รวมถึงได้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในบริเวณสภาผู้แทนราษฎรให้สูงขึ้น
ดังนั้นในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อ ๑๘๑ วรรคสอง แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๒) และ (๓) แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงออกประกาศกำหนดการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้สามารถสวมชุดผ้าไทยหรือเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนกไท และสวมกางเกงผ้าขายาวหรือกระโปรงสีสุภาพได้ โดยไม่จำเป็นต้องสวมสูท ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ