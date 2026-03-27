ปธ.สหพันธ์ขนส่งฯ ยันไม่ได้ต้องการซ้ำเติม ปชช. หลังปรับขึ้นค่าขนส่ง ชี้จำเป็นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ระบุว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าขนส่งสินค้า เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นได้ โดยต้นทุนน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนกว่า 45-50% ของต้นทุนทั้งหมดในระบบขนส่ง
ดร.ทองอยู่ ยอมรับว่า การปรับขึ้นค่าขนส่งย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะต่อประชาชนระดับฐานราก เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น จะผลักดันให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับสูงขึ้นทันที และอาจขยายวงกว้างไปยังหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ
ดร.ทองอยู่ ยืนยันว่า ผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการซ้ำเติมประชาชน แต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ หากไม่ปรับตัว ระบบขนส่งอาจล่มสลาย ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่า พร้อมขอความเข้าใจจากประชาชน โดยย้ำว่าหากสถานการณ์คลี่คลาย ก็พร้อมปรับลดค่าขนส่งลงตามต้นทุนทันที