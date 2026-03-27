DSI แจ้งยุติดำเนินคดี"ธัมมชโย"ร่วมฟอกเงิน-รับของโจร เหตุคดีขาดอายุความ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือแจ้งคำสั่งจากอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 ให้ยุติการดำเนินคดีอาญากับพระเทพญาณมหามุนี หรือ ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนางสาวศศิธร โชคประสิทธิ์ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยเหตุผลหลักที่ต้องยุติการดำเนินคดีเป็นเพราะคดีดังกล่าวได้ขาดอายุความตามกฎหมายแล้ว หลังจากที่ DSI ได้รับเรื่องไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษมาตั้งแต่ปี 2559
ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีใครทราบสถานะที่แน่ชัดของธัมมชโย เนื่องจากปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในช่วงที่มีการปิดล้อมวัดพระธรรมกายเพื่อเข้าจับกุม ซึ่งทางวัดเองไม่เคยออกมาชี้แจงข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยหรือสถานะสุขภาพที่ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน โดยทางดีเอสไอได้แจ้งผลการยุติคดีนี้ไปยังกลุ่มผู้ร้องทุกข์ที่นำโดย นายธรรมนูญ อัตโชติ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา