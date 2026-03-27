เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า เปิดข้อเสนอ สส.เพื่อไทย แก้วิกฤตน้ำมันทั้งระยะสั้น-ระยะยาว
“รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดข้อมูลโปร่งใสรวดเร็ว จัดลำดับช่วยเหลือแต่ละกลุ่มที่จำเป็นให้แม่นยำ และนำปัญหาวันนี้ไปวางแผนการดูแลพลังงานไว้ในนโยบายของรัฐบาลด้วย”
-จาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ
“ อุดหนุนฝั่ง Demand ด้วยคูปองน้ำมันช่วยกลุ่มเปราะบาง ทบทวนโครงสร้างภาษีสรรพสามิต แก้ปัญหาภาษีซ้ำซ้อน”
-สุชาติ ธาดาธำรงเวช สส.บัญชีรายชื่อ
“จัดสรรน้ำมันฉุกเฉิน ให้ทีมกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน และรถบริการสาธารณะให้เพียงพอ”
-ชนะวุธ อุทโธ สส.กาฬสินธุ์
“เร่งกระจายน้ำมันสำรองให้มากสุด ผ่อนผันเวลารถขนส่งน้ำมันวิ่งได้ 24 ชม. และยกเลิกโควตาน้ำมันชั่วคราว”
-ชาญชัย คำจำปา สส.นครพนม
“เมื่อราคาน้ำมันขึ้น ราคาสินค้าก็ขึ้นตาม แต่เมื่อราคาน้ำมันลง ราคาสินค้าไม่เคยปรับลดลง ก.พาณิชย์ ต้องคุมราคาสินค้าไม่ให้ราคาสินค้าขึ้นแล้วไม่ยอมลง”
-ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สส.อุบลราชธานี
“ตอนนี้ฤดูเกี่ยวข้าวแต่ชาวนาไม่มีน้ำมันไปเติมรถเกี่ยว รัฐต้องวางระบบ และสื่อสารให้ชัดเจนว่าปั้มไหนมีน้ำมัน ราคาเท่าไร และน้ำมันต้องไม่ขาดเพื่อให้เกษตรกรไปเติมได้”
-ทองลี มีหินกอง สส.ร้อยเอ็ด
อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ญัตติวิกฤตน้ำมันแพง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569