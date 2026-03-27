ทล.แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 ถ.พระราม 2 ช่วง กม.26+178 ถึง กม.26+502

สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับทิศทางการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) บริเวณช่วง กม.26+178 ถึง กม.26+502 และสะพานกลับรถที่ กม.26 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (ตอน 4) ตามแผนงานก่อสร้าง
สำหรับการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะเปลี่ยนทิศทางการปิดการจราจรบนทางหลัก จากเดิมซึ่งมีการปิดการจราจรทางหลักฝั่งขาออก สลับเป็นปิดการจราจรทางหลักฝั่งขาเข้า
ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการ ในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน 05.00 น. - 20.00 น. จะจัดการจราจรให้ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลัก (Mainline) ยังสามารถสัญจรผ่านได้ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ทิศทางละ 2 ช่องจราจร โดยในช่วงเวลากลางคืนจำเป็นต้องปิดทางหลักตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางขนาน (Frontage Road) ได้ตามปกติ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร กรมทางหลวงจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดแนวก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยการจราจรอย่างชัดเจน
กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง