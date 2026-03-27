มติ‘สหพันธ์สิบล้อ’ประกาศปรับขึ้นค่าขนส่ง 10% มีผล 1 เม.ย.

สหพันธ์การขนส่งทางบกประกาศขึ้นอัตราค่าขนส่ง 10% หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 6 บาท โดยทั้ง 16 องค์กรมีมติ 7 ข้อดังนี้
1.ปรับอัตราค่าขนส่งขึ้นแบบขั้นบันได ขั้นแรก 10 % ขั้นต่อไปเป็น 15-20% และ 20-35 % ตามลำดับ พิจารณาร่วมกับระยะทางว่าระยะทางสั้นหรือไกล มีผล 1 เม.ย.69
2.กำหนดราคาหน้าปั๊มและจ๊อบเบอร์ใกล้เคียงกัน ปล่อยน้ำมันให้ครบตามโควต้า
3.จะไม่ใช้ B20 ไม่เหมาะกับรถบรรทุก นำของแพงผสมถูกไม่คุ้ม
4.เปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร ศบก.ทั้งคณะ เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.ปรับราคาโครงสร้างทั้งระบบ
6.ขอให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีลาภลอย
7.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีจัดการรับส่งสินค้า ลดรถเที่ยวเปล่า ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ลดปล่อยคาร์บอน