เฟอร์รี่สมุย-พะงัน ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสาร หลังน้ำมันแพง เริ่มวันนี้ ​

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการเดินเรือ ได้แก่ บริษัท ซีทรานต์เฟอร์รี่ จำกัด และ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ต้องบังคับใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ตามโครงสร้าง "ราคาแบบขั้นบันได" ในช่วงที่ 8 ตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน
เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสาร จาก 180 บาท เป็น 210 บาท
เส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสาร จาก 250 บาท เป็น 280 บาท
ส่วนอัตราค่ารถลงเรือประเภทรถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัพ รถตู้ ใช้อัตราค่าโดยสาร
เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก ค่าตั๋วโดยสาร 670 บาท
ส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก ค่าตั๋วโดยสาร 1,040 บาท
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป