"หมอวรงค์"ตั้งข้อสงสัย รบ.5 ข้อ กรณีวิกฤตปัญหาน้ำมัน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #สงสัยจะมีการปล้นน้ำมัน
ผมมาศึกษาข้อมูลย้อนหลัง เรื่องปัญหาน้ำมันแพง มีตัวเลขที่น่าสนใจที่ รัฐบาลแถลง ผมขอวิเคราะห์เฉพาะดีเซล เพราะมีปัญหามากที่สุด
ราคาดีเซลต่อลิตร หลังจากมีสงคราม ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลและสหรัฐ
วันที่17 มีนาคม 29.94 บาท ต่อลิตร
วันที่18 มีนาคม 30.44 บาทต่อลิตร ขึ้น50 ส.ต.
วันที่21มีนาคม 31.14 บาทต่อลิตร ขึ้น 70ส.ต.
วันที่24 มีนาคม 32.94 บาทต่อลิตร ขึ้น1.80บาท
วันที่26 มีนาคม 38.94 บาทต่อลิตร ขึ้น 6 บาท
น้ำมันเริ่มมีการเข้าคิวเติม 12-15มีนาคม และหลัง15 มีนาคม ถือว่าขาดแคลน แทบปันส่วนน้ำมัน รายละ300-500บาท และไม่เพียงพอทั้งประเทศ
รัฐบาลแถลงว่า น้ำมันเพียงพอ แต่ประชาชนตื่นตระหนก มีการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมปกติ 67 ล้านลิตร มาเป็น 84 ล้านลิตร บางวันสูงถึง 100 ล้านลิตร
แต่ในความเป็นจริง น้ำมันไม่ได้ถูกส่งลงไปที่ปั๊มน้ำมัน บางปั๊มเคยได้วันละ 12,000-24,000 ลิตร แต่ได้ 3000 ลิตรหรือ 6,000 ลิตร
ที่คลังจ่ายสมุทรสงคราม รถขนน้ำมันบางรายรอ 4-5 วัน ได้น้ำมันเพียง 15,000 ลิตร จากปกติรถเขามีความจุ 42,000 ลิตร
จากข้อเท็จจริงตามปั๊มน้ำมันต่างๆ แสดงว่าน้ำมันไม่ได้ถูกจ่ายลงไปยังปั๊มน้ำมัน และน่าจะมีการกักตุนเกิดขึ้นจริง จากผู้ค้ารายใหญ่
แต่รัฐบาลแก้ปัญหาจากรายงาน 3 มาตรการ
1.ไปตรวจคลังจ่ายน้ำมันขนาดใหญ่ 8 แห่ง ไม่พบความผิดปกติ
2.ให้รถน้ำมันวิ่งได้ 24 ชั่วโมง ทั้งๆที่รถน้ำมันไม่ได้น้ำมัน
3.ยกเลิกมาตรการ การเพิ่มการสำรองน้ำมัน ให้กลับมาเหลือ 1% เหมือนเดิม และให้มีการนำน้ำมันสำรองมาใช้ แต่น้ำมันไม่ได้ส่งไปที่ปั๊ม
ในความเป็นจริง ในช่วงที่ผ่านมา ปั๊มน้ำมันขาดแคลน ไม่มีการส่งน้ำมันมาที่ปั๊ม สิ่งที่สงสัยจึงเกิดขึ้นตามมาหลายอย่าง
1.รัฐบาลอ้างว่าปกติใช้น้ำมันดีเซลวันละ 67 ล้านลิตร แต่ประชาชนตื่นตระหนก ใช้เพิ่มวันละ 84 ล้านลิตร บางวันถึง100ล้านลิตร ข้อมูลที่แถลงนี้เป็นจริงหรือไม่ ก็ไม่มีใครรู้
2.ผมสงสัยว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นจริง เพราะผมไปตรวจน้ำมัน ในพื้นที่ปั๊มน้ำมันต่างๆ ไม่มีน้ำมันลงมา จึงเกิดข้อสงสัยว่า ปริมาณน้ำมันที่โป่งถึง 84 ถึงร้อยล้านลิตร มันเป็นการกักตุนหรือโป่งทางบัญชีหรือไม่ คิดตัวเลขคร่าวๆเฉลี่ยประมาณ 20 ล้านลิตรจากปกติ(ผมคาดการณ์ส่วนเพิ่มจาก67ล้านลิตรที่แถลง)
3.ปกติแล้ว 67 ล้านลิตรนั้น เพียงพอต่อการบริโภคน้ำมันของประชาชน ผมตั้งข้อสงสัยว่า ลำพัง 67 ล้านลิตรนี้ก็ไม่ได้ถูกส่ง ลงไปยังปั๊มน้ำมันครบ เพราะรถน้ำมันไม่ได้น้ำมัน ปั๊มจึงไม่มีน้ำมันให้เติม อาจจะส่งลงไปเพียงครึ่งเดียว น้ำมันตามปั๊มจึงขาดแคลน คิดคร่าวๆอาจจะหายไปถึง วันละ 30 ล้านลิตร(ผมคาดการณ์)
4.จากข้อ 2 และข้อ 3 ผมจึงวิเคราะห์ว่า น่าจะมีการกักตุน จะกักตุนจริงหรือกักตุนทางบัญชี ร่วม50 ล้านลิตร(ของปกติที่ส่งน้อย และอ้างตัวเลขที่ใช้เพิ่ม) ถ้าคิดจากวันที่ขาดคือ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม 10 วัน ร่วม 500 ล้านลิตร(คาดการณ์)
5.กองทุนน้ำมันต้องชดเชยน้ำมันดีเซล โดยเฉลี่ยประมาณ 20 บาทต่อลิตร ถ้า 500 ล้านลิตร ประมาณ 10,000 ล้านบาท สงสัยถ้าวิเคราะห์ถูก เงินนี้จะไปเข้ากระเป๋าใคร
นี่คือการวิเคราะห์ของผมนะครับ โดยใช้ข้อมูลที่รัฐบาลแถลง ข้อเท็จจริงที่ลงพื้นที่ตามปั๊ม ไม่ได้กล่าวหา แต่สงสัยครับ