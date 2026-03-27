GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 1,537 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (26 มีนาคม 69) จุดความร้อนของไทยยังสูงพบ 1,537 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 635 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 548 จุด พื้นที่ เขต สปก. 147 จุด พื้นที่เกษตร 128 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 74 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 8941 จุด ลาว 3943 จุด กัมพูชา 531 จุด เวียดนาม 530 จุด มาเลเซีย 182 จุด